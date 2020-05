ROMU flagra traficante em flagrante vendendo cocaína e crack

A Equipe de ROMU composta, pelos GCMs Edson, Gonçalves, Everton e Vedovato pela Vila São Carlos nesta segunda (25) avistaram dois indivíduo em frente à um comércio abandonado, onde ambos tentaram sair em fuga.

Um dos indivíduos foi abordado na via com um pino de cocaína e o outro entrou correndo para dentro do comércio, com uma sacola na mão tentando dispensar, foi onde os GCMs fizeram a abordagem e com o mesmo foi localizado R$ 104,00, na sacola foi localizado 80 pinos com cocaína e 26 pedras de crack.

OS dois foram apresentado na Central de Polícia Judiciária, o indivíduo que estava com um pino foi liberado, o outro indivíduo que correu para dentro do comércio foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.