ROMU em ações contra o tráfico de drogas prende um e apreende drogas

Em duas ocorrência, equipes de ROMU da GCM prendem traficantes e apreendem drogas no Jardim Santa Terezinha II e Jardim Esplanada.

Neste domingo (22), a Equipe de ROMU composta pelos GCMs Daniel, Codogno, Souza e Silva, foram informados via CECOM (153) com informações precisas, que na Rua Otílio de Melo, Santa TerezinhaII que em cima do telhado de determinada residência, havia uma grande quantidade de entorpecentes.

De posse das informações, a equipe deslocou-se para o local onde logrou êxito e encontrou 12 kits de 27 pinos de cocaína, totalizando 336 pinos. Foi apresentado à Central de Policia Judiciária que apreendeu os entorpecentes.

Outra Ocorrência

Na última sexta-feira, dia 20, a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu apreendeu 54 pinos de cocaína com um homem na rua Domingos Toso, no Jardim Esplanada.

Os GCMs Daniel, Codogno, Souza e Silva estavam em patrulhamento preventivo pela rua Domingos Toso, quando avistaram um indivíduo que ao avistar a presença da viatura, mudou seu comportamento, mostrando certo nervosismo que chamou atenção da equipe.

Em revista pessoal foram encontrados sete pinos de cocaína e R$ 10. Foram feitas buscas pelo local e os GCMs encontraram 47 pinos de cocaína em cima de um muro.

O suspeito foi preso em flagrante e apresentado no Plantão Policial.