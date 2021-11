Roer unhas causa diversos problemas à saúde bucal

Roer unhas é sinônimo de problema de saúde bucal. Esse velho hábito que atinge mais de 30% da população brasileira, segundo pesquisa realizada pela revista PubMed.com, pode causar desgaste, fratura e desalinhamento dos dentes, lesões nas gengivas, problemas na mandíbula e provocar infecções na boca.

As informações servem de alerta para as pessoas que sofrem com a onicofagia, o hábito de roer unhas. Além de causar trincas e lascar os dentes, essa mania faz com que germes e bactérias entrem pela boca podendo causar diversas doenças no paciente, segundo a cirurgiã-dentista Thyarla Arruda Alves, da Orthopride de Jundiaí.

A especialista explicou que o problema pode afetar o corpo humano em diversos graus. “Além do impacto na própria unha, esse hábito prejudica os dentes já que é necessário colocar força para ‘morder’ e ‘cortar’ as unhas. Isso causa o desgaste e, com o tempo, eles podem ficar quebradiços e frágeis, causar dores e outros tipos de incômodos”, disse.

Segundo a especialista, esse costume gera uma pressão repetitiva e contínua sobre os dentes, causa o desgaste do esmalte, aumenta a possibilidade de pequenas fraturas e fissuras, deixando os dentes mais propensos à formação de cáries e sensibilidade.

“O problema também pode causar reabsorção das raízes (encurtamento) e também alterar o posicionamento dos dentes, que resultaria num apinhamento dental. Para tratar essa questão, o primeiro passo é realizar uma avaliação clínica do paciente. Com o diagnóstico correto, ele é encaminhado para um tratamento individualizado e minucioso”, disse.

Corrigir a posição dos dentes é indispensável para evitar complicações indesejáveis para a saúde bucal. “Os dentes apinhados podem causar traumas oclusais, aparecimento de cáries, doenças como gengivite, traumatismos dentários, além do fator estético que compromete o seu sorriso”, finalizou.

Orthopride

Criada em 2009, a Orthopride trabalha com dedicação exclusiva à ortodontia e estética. Presente em Jundiaí, a unidade é projetada para oferecer comodidade para pacientes, através de um atendimento personalizado, tecnologia de ponta e profissionais capacitados para fazer o melhor.

A Orthopride acredita que tudo que é bom começa com um sorriso, inclusive grandes negócios. Assim, o grupo procura levar a filosofia em cada atendimento, proporcionando uma experiência positiva aos pacientes.



Cirurgiã-dentista Thyarla Arruda Alves – CRO 124470/SP.