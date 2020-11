Rodrigo Falsetti vence “velha política” e é o novo Prefeito de Mogi Guaçu

Rodrigo Falsetti do Cidadania foi eleito Prefeito de Mogi Guaçu neste domingo, dia 15, para os anos de 2021-2024, será uma nova era da política em Mogi Guaçu.

Rodrigo que começou na política em 2012, quando se candidatou para Vereador e mesmo com uma votação expressiva, mais de 500 votos não se elegeu, porém, sendo considerado promissor, foi escolhido para ser Secretário de Esportes durante os anos de 2013-2016 na Gestão Walter Caveanha/Marçal, onde fez um trabalho excepcional, tirando do ostracismo o Esporte da cidade onde criou oportunidades para milhares de esportistas, fato o qual o credenciou para receber uma votação ainda mais expressiva em 2016, quando na oportunidade recebeu 2019 votos, sendo o 3º mais votado.

Em 2018, Rodrigo foi eleito Presidente da Câmara Municipal mesmo contra a vontade do Prefeito Walter Caveanha (PTB), fato este histórico para a cidade, nunca um Presidente da Câmara foi eleito sem o aval do Prefeito em exercício, fato este que deu autonomia para a Câmara, na época, Rodrigo Falsetti declarou que a Câmara Municipal deixava naquele momento de ser “um puxadinho do 4º andar”, criando uma saia justa sem tamanho para o Prefeito Walter Caveanha.

Rodrigo Falsetti desde então, fazendo duras cobranças em direção à Administração Municipal e acusando o Prefeito e seu Vice Daniel Rossi de serem inertes e de não entenderem as prioridades da população, colocou seu nome a disposição para ser Prefeito de Mogi Guaçu e desde então agregou forças políticas e empresarias, o que acabou concretizando em sua candidatura, culminando em sua vitória exemplar na data deste domingo, dia 15 de novembro de 2020.

Veja o resultado final, p detalhe que apenas uma urna não foi apurada por ter apresentado problemas.