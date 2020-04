Rodrigo Falsetti sugere que Prefeitura compre 7.800 cestas básicas para famílias necessitadas com dinheiro da câmara

Na sessão de câmara desta quarta (22), o Vereador e Presidente Rodrigo Falsetti conseguiu a aprovação de um Requerimento que pede informações para o Prefeito sobre informações sobre os kits de alimentação montados com os itens da merenda escolar, os quais serão entregues para as 1164 família, integrantes do Cadastro único, ou seja, Bolsa Família.

Rodrigo Falsetti quer saber se a Prefeitura tem o conhecimento exato de que muito mais famílias precisam dos kits de alimentos, segundo ele, há muito mais famílias em vulnerabilidade, afetadas pela crise provoca pelo vírus chinês (covid-19). O Vereador ainda questiona o que será feito com as carnes e peixes que se encontram no almoxarifado da Secretaria de Educação.

Confira na íntegra a fala de Rodrigo Falsetti no vídeo abaixo:

Além de todos os questionamentos, Rodrigo Falsetti informou que estornou para a Prefeitura cerca de R$ 350 mil referente ao orçamento da câmara e está disposto a devolver mais R$ 200, o que daria para comprar 7.800 cestas básica e distribuir para as famílias que foram afetadas pela paralisação do comércio decretada pela Prefeitura.