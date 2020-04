Rodrigo Falsetti quer merenda escolar distribuídas para alunos que estão em casa

Presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti cobra agilidade na distribuição de cestas básicas com os produtos alimentícios que estão em estoque da merenda escolar.

O Vereador Rodrigo Falsetti, que é o atual Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu divulgou um vídeo nas redes sociais para informar que o Governo Federal continuará a repassar a estados e municípios o dinheiro para a compra de merenda escolar.

Como as escolas públicas estão fechadas por causa da pandemia, os alimentos deverão ser distribuídos imediatamente aos pais ou aos responsáveis pelos estudantes matriculados nessas escolas.

Em Mogi Guaçu, esta medida ainda não foi tomada pela Educação e há cerca de 16 mil alunos em casa devido a suspensão das aulas em prevenção contra a propagação e alastramento do coronavírus, na grande maioria das residências, a principal refeição dos estudantes é a consumida na escola onde estuda e como as aulas estão suspensas, as famílias estão passando por dificuldades, ainda mais que boa parte está sendo impedida de trabalhar mediante decreto de fechamento do comércio.

Veja o vídeo abaixo de Rodrigo Falsetti fazendo a sua cobrança ao Poder Executivo de Mogi Guaçu.