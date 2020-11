Rodrigo Falsetti, Prefeito eleito é recebido por Walter Caveanha em processo de transição

O prefeito Walter Caveanha, ao lado de seus secretários municipais, recepcionou a equipe de transição do prefeito eleito Rodrigo Falsetti, em reunião realizada no Gabinete do Paço Municipal, na tarde desta terça-feira, 24.

O encontro formalizou o início do processo de transição, previsto na Lei Orgânica do Município. Caveanha designou a sua equipe de transição, que ficará responsável por fornecer todas as informações solicitadas pelo grupo de transição formado por Falsetti, que toma posse como prefeito de Mogi Guaçu em 1º de janeiro de 2021.

Falsetti, o vice-prefeito eleito Marcos Luiz Tuckumantel e outros membros do grupo de transição participaram da reunião no Gabinete com Caveanha, com o chefe de Gabinete, Bruno Franco de Almeida, os secretários municipais Roberto Simoni (Fazenda), Fábio Bueno Filho (Negócios Jurídicos), Paulo Henrique Tenorio (Comunicação Social) e o Ouvidor Municipal, Luiz Henrique de Souza Godoy.

Walter Caveanha parabenizou Falsetti e todo o seu grupo pela vitória no último dia 15 de novembro, desejou sucesso para a nova administração e explanou as principais ações realizadas a partir de 2013, desde o início do atual governo, passando por obras que serão entregues pelo futuro prefeito de Mogi Guaçu.

Na reunião ficou acertado que qualquer questionamento da equipe de transição de Falsetti será feito por meio de ofício para o Gabinete. As respostas pertinentes a todas as esferas da Administração Municipal serão entregues por escrito e constarão nas atas de cada passo do processo de transição.