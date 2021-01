Rodrigo Falsetti, prefeito eleito dia 1º tem agenda agitada desde domingo; confira

Após a posse do atual Prefeito Rodrigo Falsetti que aconteceu na sexta, dia 1º de Janeiro de 2021, os trabalhos começaram em ritmo acelerado ao lado do Vice Marcos Tuckumantel e do novo secretariado.

Veja o cronograma da agenda do Prefeito Rodrigo Falsetti:

– Domingo (03)

“PLANEJANDO NOSSO TRABALHO – Estamos nesta manhã de domingo no Paço Municipal com parte da equipe de trabalho para discutir e planejar ações e projetos necessários para este início de governo. Muito a ser feito! Vamos em frente!! Fonte: Facebook do Prefeito Rodrigo Falsetti ( (3) Rodrigo Falsetti | Facebook )

– Segunda (04)

“DIÁLOGO ABERTO COM OS SERVIDORES – Segunda, primeiro dia útil do ano, eu e o Major Tuckumantel percorremos os seis andares do Paço Municipal para cumprimentar os servidores municipais, falar das nossas expectativas para o trabalho deste ano e reforçar que nosso governo está de portas abertas para boas ideias e inovação. Nos candidatamos e fomos eleitos para fazer diferente. Fazer diferença. É isso que vamos buscar do primeiro ao último dia!”

– Terça (05)

“REUNIÃO DE TRABALHO COM A S. O. V. – Em reunião, neste momento, com servidores da Secretaria Municipal de Obras e Viação para definição de adequações no trânsito em vias de grande fluxo de veículos por todo o Guaçu. Planejamento necessário para melhorar o tráfego e garantir mais segurança e proteção às pessoas! “

– Quarta (06)

“PARCERIA COM SEBRAE POR MAIS EMPREGO E RENDA – Recebemos hoje o grande amigo Guilherme Campos, diretor do Sebrae SP, e sua equipe composta pelo gerente regional Marcos Kremer, pelo consultor João Luís, por Vitale Júnior e José Eduardo Martelli, para planejarmos juntos importantes parcerias voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e à facilitação de acesso a serviços para o morador. Grandes projetos em andamento e que em breve estarão beneficiando diretamente os guaçuanos que querem trabalhar e empreender. Emprego e renda serão prioridades em nossa administração!”