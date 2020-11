Rodrigo Falsetti lidera intensão de votos conforme pesquisa divulgada por Jornal Correio

O Jornal Correio do Povo, distribuído há mais de 11 anos em Mogi Guaçu publicou na edição desta sexta-feira, dia 13, pesquisa eleitoral registrada no TSE (Tribunal Superior) sobre a intenção de votos para Prefeito nas eleições que acontece no próximo domingo, dia 15.

De acordo com o levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob número SP-04589/2020, Rodrigo Falsetti tem 22,27%, seguido por Marçal (19,32%), Daniel Rossi (17,05%) e Alex Tailândia (11,82%). Os candidatos Coronel Costa (4,09%) e Marcelo Costa (1,59%) fecham a avaliação estimulada realizada pela empresa Polo Pesquisas, que ouviu 440 pessoas no dia 3 de novembro, com nível de confiança de 95%. Votos brancos e nulos somam 10,91% e, indecisos, 12,95%.

A pesquisa foi devidamente registrada no site do TSE, o documento é aberto ao público para que se comprove o registro, clicando neste link, digite o Estado e a Cidade de Mogi Guaçu (http://inter01.tse.jus.br/pesqele-publico/app/pesquisa/listar.xhtml). (Ou se preferir, veja o documento clicando aqui.