Rodrigo Falsetti e Fabinho Despachante anunciam emenda de R$ 400 mil para Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu receberá R$ 400 mil em investimentos a partir de emenda impositiva do deputado federal Carlos Sampaio (PSDB). A destinação dos recursos é resultado de solicitação encaminhada pelo prefeito Rodrigo Falsetti e por Fabinho Despachante, presidente local do PSDB, em outubro do ano passado, durante reunião em Campinas com a presença do agora vice-prefeito Major Tuckumantel e do vereador Natalino Tony Silva.

O anúncio foi feito pelo parlamentar em vídeo publicado na última semana nas redes sociais do prefeito. A expectativa é que o dinheiro seja disponibilizado já no segundo semestre desse ano.

“Esse é um investimento muito importante e que dará suporte ao necessário serviço prestado pela nossa Santa Casa. Especialmente agora, no momento mais difícil de enfrentamento à Covid-19”, destacou Rodrigo.

De acordo com Fabinho, a vinda desse recurso reforça o compromisso do deputado Carlos Sampaio e do PSDB com a cidade de Mogi Guaçu. “É uma liderança da nossa região com muita força em Brasília para seguir lutando por benefícios para os guaçuanos”, destacou o ex-vereador.

Veja o vídeo abaixo com a fala do Deputado Carlos Sampaio.