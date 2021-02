Rodrigo Falsetti cumpre agenda em São Paulo por novos investimentos para Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve em São Paulo essa semana, nos dias 9 e 10 de fevereiro, acompanhado pelo presidente da Câmara, Guilherme da Farmácia, para reuniões de trabalho na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Estado da Habitação. Na pauta dos encontros a adesão a programas e a destinação de novos investimentos para Mogi Guaçu – sobretudo para as áreas de infraestrutura e saúde.

A agenda começou em compromisso com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, de Campinas, que assegurou a liberação de um ônibus escolar, uma nova ambulância básica e também de recursos financeiros para obras na cidade. Na mesma linha, o deputado estadual Edmir Chedid, de Bragança Paulista, garantiu emenda parlamentar, em valor ainda indeterminado, para melhorias nos segmentos de asfalto e iluminação pública.

“As reuniões feitas na Assembleia Legislativa, com os deputados parceiros do nosso município, foram muito proveitosas. Elas certamente resultarão na destinação de importantes investimentos para Mogi Guaçu”, destacou o prefeito.

Ao deputado estadual Bruno Ganem, de Indaiatuba, com atuação forte em favor da causa animal, Rodrigo solicitou verbas para reforma e ampliação do Centro de Zoonoses.

Um dia antes da viagem a São Paulo, em 8 de fevereiro, o prefeito se reuniu em Americana, ao lado do presidente municipal do PSDB, Fabio Aparecido Luduvirge Fileti, com o deputado federal Vanderlei Macris, que confirmou a liberação de R$ 200 mil para custeio da Secretaria Municipal de Saúde – além de outros R$ 500 mil por parte do seu filho, o deputado estadual Cauê Macris, presidente da Assembleia, para obras de infraestrutura.

“Sabemos que apenas com recursos próprios é impossível fazer o que precisa ser feito. Por isso estamos nos empenhando para buscar dinheiro fora, no Estado, em Brasília, com lideranças que têm compromisso com nossa cidade”, explicou Rodrigo.

Habitação

Na quarta-feira, 10 de fevereiro, prefeito e equipe técnica da Prefeitura estiveram na sede da Secretaria de Estado da Habitação, também na capital, para uma reunião privada com o secretário Flavio Amary. A conversa se deu em torno da adesão ao programa Cidade Legal, para regularização fundiária de lotes em bairros não legalizados de Mogi Guaçu, e também sobre melhorias estruturais em áreas de interesse social da cidade por meio do Programa Especial de Melhorias, o PEM.

“Essa importante agenda foi intermediada pelo deputado federal Arnaldo Jardim. Encontramos no secretário Amary um amigo com grande disposição para viabilizar projetos necessários e que irão beneficiar diretamente centenas de famílias guaçuanas”, disse o prefeito, que estima que as agendas rendam, nos próximos meses, cerca de R$ 2 milhões em novos recursos para o Guaçu.