Rodrigo Falsetti consegue emenda de R$ 300 mil junto a Deputado para a Santa Casa

Na semana passada, o Vereador Rodrigo Falsetti na companhia do Vereador Fabinho Documentos, Natalino Silva e o PM Major aposentado Marcos Tuckumantel estiveram na cidade de Campinas, mais precisamente na casa do Deputado Federal Calos Sampaio do PSDB, na pauta, pedidos de verba para melhorias na Santa Casa de Mogi Guaçu.

Rodrigo Falsetti confirmou que Carlos Sampaio vai destinar uma verba de R$ 300 mil para a Santa Casa ainda neste ano de 2020. Fabinho destacou que a Saúde é prioridade e que a Santa Casa é uma referência na excelência no atendimento SUS na cidade.