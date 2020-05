Rodrigo Falsetti cobra do Prefeito ajuda em favor de entidade que atende 120 crianças para que não feche

Na sessão de câmara desta última segunda (25), o Vereador e Presidente Rodrigo Falsetti apresentou um requerimento cobrando respostas do Poder Executivo sobre condições de repassar verbas para o Lar de Maria, o qual é situado nas Chácaras Alvorada e além de 48 funcionários, atende 120 crianças em situação de carência.

Rodrigo Falsetti esteve no local junto com os Vereadores Guilherme da Farmácia e Fabinho Documentos na semana passada após serem cobrados por internautas das redes sociais em lutar em prol da entidade. Veja o vídeo feito no local onde a responsável Leila da esclarecimentos sobre a necessidade de ajuda.

Confira a fala do Presidente da Câmara Rodrigo Falsetti na tribuna da câmara nesta segunda (25):