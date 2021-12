Rodrigo Falsetti busca parcerias e anuncia novos investimentos a cidade

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve em Brasília essa semana, entre os dias 14 e 15 de dezembro, para uma série de compromissos em busca de novas parcerias e investimentos à cidade. A viagem resultou no anúncio de investimentos para a Educação, Assistência Social e em encontros para discussão de projetos na área de Tecnologia. As agendas foram acompanhadas por secretários municipais e pela vereadora Lili Chiarelli.

Em reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a comitiva levou ao vice-presidente da entidade, Gabriel Villar, demandas para financiamento de obras de novas unidades escolares. Saiu de lá com a garantia de R$ 12 milhões em recursos que, se confirmados, deverão viabilizar a construção de creche e escola no Jardim Sakaida, bem como de quadra coberta de esportes na EMEF Claudina de Oliveira Ramos, nas Chácaras Alvorada.

No Ministério da Cidadania, com o ministro João Roma e o deputado federal Milton Vieira, o investimento anunciado foi de R$ 630 mil para custeio dos serviços sociais. “Foram diálogos muito produtivos durante toda a estada na capital federal. Levamos pleitos importantes e voltamos com boas notícias na mala para Mogi Guaçu”, reforçou Falsetti.

Outras duas reuniões, na Telebras e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, trataram de temas relacionados à recém-criada pasta de Tecnologia. Em conversa com o presidente da Telebras, Jarbas José Valente, o grupo discutiu a adesão de Mogi Guaçu ao Programa Wi-Fi Brasil, voltado à ampliação da estrutura de conectividade nas zonas rurais e mais afastadas dos centros urbanos. Ao secretário executivo do Ministério, Sérgio Freitas, os pedidos de apoio giraram em torno da criação do Polo de Inovação Tecnológica de Mogi Guaçu, da implementação de soluções para Cidades Inteligentes e do processo de instalação de tecnologia 5G na região. “Esse foi um ano de importantes conquistas no Estado e em Brasília. Seguiremos trabalhando forte para obter os recursos necessários para fazermos o que precisa ser feito”, finalizou o prefeito.