Roda de Samba retorna com as apresentações na Antiga Estação

No domingo, 28 de novembro, a tradicional Roda de Samba e Choro com o Grupo da Estação retorna com as apresentações presenciais na Praça Duque Caxias, no Centro, localizada atrás do Centro de Convergência Cultural. O evento será das 10h às 13h.

O projeto, que acontece sempre no último domingo de cada mês, teve que ser interrompido por cerca de um ano e meio devido a pandemia da Covid-19. No entanto, em outubro passado, a Roda de Samba voltou com a exibição presencial que ocorreu na concha acústica do Centro Cultural, contando com uma participação limitada de público.

O assessor da Secretaria de Cultura, Rodrigo Peguin, explicou que há meses o público estava pedindo o retorno do evento para o local de origem, “Desta forma, tanto a pasta quanto o Grupo da Estação entenderam que o momento atual da pandemia, com grande parte da população guaçuana vacinada, proporciona a retomada presencial da Roda de Samba e Choro na Praça Duque de Caxias”, disse ele.

No entanto, o assessor destaca que a pandemia deu uma arrefecida, mas não passou e, por isso, o cumprimento das medidas preventivas no combate à doença será mantido. “Em Mogi Guaçu, os eventos culturais com o público estão voltando gradativamente para evitar aglomerações. Portanto, continua sendo obrigatório o uso de máscaras de todos e a manutenção de distanciamento social sempre que possível. No local, forneceremos álcool em gel para os presentes”, ressaltou Peguin.