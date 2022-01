Rock, country rock, flashback e sertanejo, confira a agenda cultural

CHOPERIA TRADIÇÃO

Quinta, dia 27: Professor Rodrigo

Sexta, dia 28: Banda Tio Lobo Country Rock

Sábado, dia 29: Banda Comatose

Domingo, dia 30: Banda J3D

CERVEJA & CIA

Quinta, dia 27:

VELHO TEXAS BAR (Vila Paraíso, ao lado da Ponte Vermelha)

Roda de samba e choro será transmitida pelo Facebook

A tradicional Roda de Samba e Choro com o Grupo da Estação terá mais uma edição no próximo domingo, 30 de janeiro. No entanto, é importante destacar que a apresentação não será aberta ao público e, por isso, será transmitida pelo Facebook da Secretaria Municipal de Cultura, no endereço www.facebook.com/secult.guacu. O evento acontecerá no Teatro Tupec, no Centro Cultural, e será transmitido a partir das 10h.