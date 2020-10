Ricardo Amarante, especialista em Lian Gong, participa do Festival SUS Vivo

No próximo domingo, 25 de outubro, o terapeuta Ricardo Amarante, especialista na prática chinesa Lian Gong, vai participar do Festival SUS Vivo, organizado pelo Conselho Municipal de Saúde de Campinas. O evento, que acontece durante os dias 24 e 25, marca as comemorações dos 30 anos de existência do Sistema Único de Saúde, o SUS, e será transmitido ao vivo pelo Facebook do Conselho Municipal de Saúde de Campinas e pelo canal de YouTube Socializando Saberes.

Ricardo irá abrir as programações do segundo dia e realizará uma prática de Lian Gong a partir das 8 horas da manhã, junto com outros instrutores também da região de Campinas. Para ele, o evento é importante, porque “representa o papel fundamental do Lian Gong, na redução das filas de fisioterapias do SUS”, uma vez que a prática é oferecida nos postos de saúde e as pessoas começam a ter uma melhora em suas dores no corpo.

O festival, que terá início às 10 horas do dia 24, conta, ainda, com apresentações musicais, debates, palestras e mesas redondas direcionados a temas de diferentes áreas da saúde. A programação se estende até as 22 horas do dia 25 e a participação é gratuita.

Saiba mais sobre o Lian Gong e como praticar em casa

Para aqueles que se interessarem, a Ramarante também disponibiliza o curso online da prática em seu portal. “Aprenda Lian Gong” é uma série de aulas online que podem ser praticadas em qualquer lugar, individualmente ou em grupo, necessita apenas de 15 minutos. Para mais informações sobre o curso online “Aprenda Lian Gong” acesse Ramarante.com.br

Sobre a Ramarante

A Ramarante nasceu através da necessidade em integrar os conhecimentos de todas as áreas, com o intuito de ajudar as pessoas e as organizações a serem mais felizes tornando-as capazes de transformar o mundo a sua volta em um lugar mais agradável de viver, diminuindo os atritos e desgastes diários os que muitas vezes geram quebras desnecessárias.

Além disso, tem o propósito de ser uma Plataforma de Autoconhecimento. A empresa enxerga a oportunidade de auxiliar as pessoas em um processo de despertar da consciência, através de conteúdos gratuitos, reflexões sobre os sentidos da vida, das questões pessoais, profissionais e de saúde em geral.

Também oferece serviços como aulas de meditação e de práticas corporais, sessões de alinhamento energético, processo de mentoria integral, sessão de renascimento, sessão terapêutica, terapia para terapeutas, além de diversos outros atendimentos podendo ser individuais, em grupos ou em ambientes corporativos, palestras e workshops.

O idealizador Ricardo Amarante é pai e multipotencial. Terapeuta e Instrutor de QI Gong pela Associação Brasileira de Qi Gong para saúde. Instrutor de Lian Gong em 18 Terapias com especialização em Shangai na China. Especialista em Sustentabilidade, Engenheiro Civil, Empreendedor, Consultor em Desenvolvimento de Novos Negócios e Startups. Formado em Engenharia Civil pela PUC-Campinas, atualmente dá aulas na ESAMC e atua como terapeuta.

