Reunião é promovida pela Defesa Civil para traçar estratégias sobre a Operação Chuvas de Verão

Na manhã desta quarta-feira, 23 de novembro, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) promoveu uma reunião para apresentar o Plano de Contingência sobre a Operação de Chuvas de Verão que acontecerá no período de 1º dezembro de 2022 a 31 de março de 2023. O encontro, realizado no Cegep (Centro Guaçuano de Educação Profissional), no Imóvel Pedregulhal, teve como foco a discussão de medidas preventivas e corretivas.

O tenente da PM e presidente da Comdec, Gildézio Cezário, contou que, além de traçar estratégias, a reunião também serviu como preparação das equipes de apoio que irão atuar em caso de necessidade durante o período pluviométrico da Operação Chuvas de Verão. “Conversamos sobre as incidências de ocorrências de deslizamentos, enchentes e alagamentos que possam ser registrados e qual forma de agir preventivamente frente aos problemas típicos do verão”.

Segundo ele, os propósitos principais da Operação Chuvas de Verão são a preservação de vidas e a redução de danos humanos, materiais e ambientais. “Por isso, durante a Operação Chuvas de Verão são operacionalizados os planos preventivos de Defesa Civil, específicos para escorregamentos e inundações, visando à otimização dos recursos humanos e materiais disponíveis e a antecipação das situações de risco típico do período chuvoso para preservação de vidas”, destacou.

Gildézio Cezário ressaltou que todos já conhecem como acontecem as famosas chuvas de verão. “O dia segue com céu limpo e sol intenso, mas quando chega o fim da tarde, nuvens escuras invadem o cenário e chuvas fortes se formam rapidamente pegando a todos de surpresa. Alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e buracos são só alguns dos perigos que podemos encontrar no caminho durante ou após as chuvas de verão”, falou.

Também colaboram com a Operação Chuvas de Verão de Mogi Guaçu, o Corpo de Bombeiros, as Polícias Militar, Ambiental e Rodoviária. E ainda as Secretarias Municipais: de Segurança; de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA); de Assistência Social; de Saúde; de Educação; de Obras e Mobilidade (SOM); de Esporte e Lazer (SEL), além do SAMAE.