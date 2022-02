Reunião de batismo de facção criminosa acaba com 3 presos

No final da tarde da última sexta-feira (28), PMs de Força Tática e da ROCAM de Mogi Guaçu, acabaram com um denominado “batizado” de um novo membro de uma facção criminosa que estaria ocorrendo no Jardim Rachel, em Itapira.

Os PMs que participavam de uma operação de saturação na cidade receberam informações sobre um procurado da Justiça em uma casa naquela região de Itapira. Ao chegaram ao local indicado, os PMs observaram um grupo de pessoas que estaria fazendo uma reunião no quintal do imóvel.

Ao perceberem a presença das viaturas , os meliantes correram para os fundos do imóvel. um deles chegou a dispensar uma arma de fogo durante a fuga.

Com a ajuda de reforços, 12 suspeitos foram detidos, foi apurado que a reunião era, na verdade, um ritual de batismo de uma mulher, a qual seria nova integrante da facção em Itapira.

Todos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária em Mogi Guaçu. Dos 12 detidos pela PM, um era procurado pela Justiça por tráfico de drogas, assim como uma mulher, que responde por associação ao tráfico. A mulher, inclusive, é alvo de investigação do GAECO por ser responsável por filiar novos integrantes á facção criminosa. Um outro homem foi preso por Porte Ilegal de Arma de Fogo e os demais foram liberados.

Fotos: John Everte