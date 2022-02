Retorno das aulas marca novo começo na rede municipal de ensino

Nesta segunda-feira, 31 de janeiro, os alunos da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu voltaram às salas de aula. A Secretaria Municipal de Educação informou que o retorno presencial ocorreu de forma tranquila e organizada durante o período de estudo e na entrada e saída dos alunos.

A Secretaria Municipal de Educação segue as orientações do Governo do Estado de São Paulo, que determinou a obrigatoriedade da retomada presencial, suspensa há mais de um ano e meio em função da pandemia. Os protocolos sanitários serão mantidos com o uso de máscara, álcool em gel e higienização frequente dos ambientes escolares com água, álcool e cloro.

É importante destacar que somente os alunos que apresentarem justificativa médica com deficiências ou comorbidades terão a possibilidade de estudar em casa. Para isso, os pais devem retirar o material didático na secretaria da unidade escolar em que o filho estuda.

17 mil alunos integram a rede municipal de ensino de Mogi Guaçu. Deste total, cerca de 80% compareceram neste primeiro dia de aula. “Segundo relatório que recebemos das escolas, a demanda dos faltosos aconteceu por causa das chuvas, o que impossibilitou que muitos deles pudessem retornar”, contou a supervisora de Educação, Vanderléia Maria Torres Ferraz.

Desde o início de janeiro, a pasta já vem se organizando para o retorno das aulas presenciais para os professores, funcionários e alunos das 25 Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), 32 Emeis (Escolas Municipais de Ensino Infantil) e 21 CEIs (Centros de Educação Infantil).

“Todos terão que respeitar as regras de prevenção de combate à Covid-19 e o trabalho de higienização frequente das unidades escolares será realizado pelos servidores de cada uma das escolas”, disse.