Resultados dos jogos de hoje agora no site Azscore

O meio-campista do Borussia Jadon Sancho irá provavelmente alterar o seu registo no clube num futuro próximo. Sancho é considerado um jovem futebolista promissor, é lógico que ele esteja interessado em equipas fortes. A “Baviera” está pronta para competir com a “MU” na luta por Jadon.

O clube de Munique começou a fazer inquéritos sobre o Sancho. Houve mais de uma vez informação sobre o assunto nos meios de comunicação social. Importa referir que o futebolista tem um contrato com a equipa alemã assinado até 2020. O clube está pronto para libertar o médio caso alguém pague pelo menos 120 milhões de euros pela Jadon. “A Borussia não tem planos para fazer concessões e reduzir os custos.

“A MU pretende adquirir Leroy Sanah, o meio-campista da Man City. No caso da transferência falhar, o clube está pronto para mudar para Sancho.

Jadon Sancho para a temporada 2019/2020 mostrou o seguinte resultado:

24 jogos;

14 objectivos;

15 assistências.

