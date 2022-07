Reparos em iluminação pública ultrapassam 750 atendimentos em um mês

De acordo com relatório divulgado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, das 766 solicitações de reparos na iluminação pública recebidas até a última quarta-feira, 29 de junho, 677 foram atendidas pela recém-contratada empresa de serviços de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e de reparos da rede em ruas e avenidas de Mogi Guaçu. Além disso, 212 inspeções e trocas de lâmpadas foram executadas sem notificação da população. Ou seja, foram demandas realizadas por meio de ronda noturna.

Já está programado o atendimento de outros 85 pedidos que deverão ser solucionados em breve. “Todas as demandas que estavam na Ouvidoria do Munícipio, conseguimos atender. Ligamos diretamente para cada munícipe para constatar a realização do serviço”, contou o secretário da pasta, José Antonio Ortiz Bueno.

A partir da próxima quarta-feira, 6 de julho, a população contará ainda com atendimento gratuito, via call center, pelo número 0800 806 4641. O serviço ficará disponível em todos os dias da semana, das 7h à meia-noite. “Com a implantação, manutenção e operação de serviço telefônico gratuito, as reclamações ficarão informatizadas e o registro de gerenciamento de pedidos ficará mais rápido de ser resolvido”, avaliou o secretário.

Segundo ele, as rondas noturnas para verificação de pontos apagados nas principais ruas e avenidas da cidade estão sendo adotadas para antecipar as trocas de pontos apagados e que não foram informados. “Além do call center, serão implantadas algumas ferramentas para facilitar a agilizar o atendimento ao munícipe, como a criação, via internet, da solicitação de manutenção e eventuais reparos do sistema de iluminação pública. É importante destacar que os pedidos também podem continuar sendo feitos para a Secretaria de Obras e Mobilidade”, falou.

Para o secretário, a contratação da empresa foi essencial para o atendimento das reclamações e das demandas relacionadas à iluminação pública. “Esforços estão sendo feitos para a melhoria contínua e para a resolução dos problemas causados pela falta de manutenção na iluminação pública. O resultado destes esforços já está sendo demostrado nos números de atendimentos”.

A empresa RT Energia e Serviços iniciou as atividades no dia 30 de maio e já possui um galpão para alocar as três equipes de assistência. Uma delas executa os serviços de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, enquanto que as outras duas atuam no período noturno, em revezamento de trabalho 12×36 horas. “Temos, portanto, duas equipes trabalhando de segunda a sexta-feira em horário comercial e no período noturno todos os dias”, comentou Ortiz Bueno.

Serviço

Solicitação de reparos e manutenção da iluminação pública

Call center: 0800 806 4641 (disponível a partir de 6 de julho, todos os dias, das 7h à meia-noite)

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade: (19) 3851-7017 ou 3851-7018.

Ouvidoria do Munícipio: 156