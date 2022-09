Renovias realiza simulado de acidente com emergência química na SP 340

As equipes de Tráfego e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da Renovias, Concessionária que faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais, participaram na manhã desta quarta-feira (21), de um simulado de acidente envolvendo diversos veículos e múltiplas vítimas. A atividade simulada aconteceu às 9h, no SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) em Mogi Guaçu, localizado na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, SP-340, km 175, pista Sul.

O treinamento teve como finalidade promover a integração dos profissionais que realizam atendimentos de emergência nas rodovias administradas pela Renovias e aperfeiçoar o trabalho das equipes da concessionária e dos demais serviços de emergência da região, como o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, SAMU Mogi Guaçu, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), CETESB, Defesa Civil e Ambipar Gestão Ambiental.

A novidade deste ano foi a transmissão ao vivo realizada por meio dos canais de comunicação da Renovias. Todo o evento foi transmitido para as bases operacionais da concessionária, através da rede de TV interna, para que os colaboradores pudessem acompanhar de forma simultânea.

O exercício desta manhã simulou um acidente entre uma carreta transportando material inflamável (diesel), dois veículos de passeio e uma moto, com certa dificuldade de remoção das vítimas – cinco no total – entre elas, dois ocupantes de cada automóvel e uma pessoa condutora da motocicleta, esta última em estado gravíssimo.

“É um exercício que fazemos rotineiramente para treinar nossas equipes e, posteriormente, avaliar o nosso trabalho e corrigir pontos que sejam necessários. Neste cenário, várias equipes puderam atuar de uma só vez em um tipo de acidente que, embora raro em nosso trecho, pode acontecer e as equipes precisam estar prontas para atuar”, explica o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

A Ouvidoria Itinerante também participou da atividade com atendimento ao público convidado e divulgação dos canais de contato com a Ouvidoria Renovias e Ouvidoria ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

No total, cerca de 30 profissionais participaram da simulação que contou com os Veículos de Intervenção Rápida (VIR), ambulâncias, carros de inspeção e veículo de combate à incêndio, da Renovias; duas viaturas da PMRv; viatura de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU; caminhão; caminhonete operacional; além de viaturas da Defesa Civil e da CETESB.

Outras concessionárias também foram convidadas a participar, além de autoridades de segurança e instituições de ensino da área da Saúde da região. O simulado contou ainda com a parceria da transportadora Lotrans e Autopeças Jaguar.