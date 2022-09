Renovias promove ações de segurança durante a Semana Nacional de Trânsito

De 19 a 23 de setembro, diversas ações de conscientização estão programadas para acontecer em alusão à Semana Nacional do Trânsito. Iniciativas que buscam conscientizar públicos de todas as idades sobre a importância do respeito às leis e a prudência no trânsito serão realizadas em parceria com os órgãos de segurança.

As ações envolvem cidades da malha viária da Renovias e integram o Programa de Redução de Acidentes (PRA) desenvolvido em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A concessionária desenvolve campanhas educativas ao longo de todo o ano, mas na Semana Nacional de Trânsito, as ações são intensificadas. O objetivo é sempre a segurança dos clientes que utilizam as rodovias, com foco na redução do número de acidentes e mortes.

As atividades da Semana Nacional de Trânsito começam no dia 19, segunda-feira, no km 175, da SP-342, em Mogi Guaçu, com uma campanha educativa para pedestres, sobre travessia segura nas rodovias. A ação denominada “Café na Passarela” visa estreitar os laços com a comunidade e proporcionar um momento de orientação aos moradores dos bairros que ficam à margem da rodovia.

Já no dia 20 de setembro, terça-feira, a Renovias fará a distribuição de coletes refletivos e folhetos de orientação junto às bases da PMRv nos kms 120 e 158. A ideia é que o material chegue até os andarilhos que circulam pelo trecho, conscientizando-os sobre a necessidade de afastamento da rodovia.

Na quarta-feira, 21 de setembro, ocorrerá a principal atividade da Semana Nacional de Trânsito: o Simulado de Acidente com Emergência Química e Múltiplas Vítimas. As equipes de Tráfego e de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) da Renovias, participam do simulado a partir das 9h, no SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) em Mogi Guaçu, localizado na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, SP-340, km 175, pista Sul. O treinamento tem como finalidade promover a integração dos profissionais que realizam atendimentos de emergência nas rodovias administradas pela Renovias e aperfeiçoar o trabalho das equipes da concessionária e dos demais serviços de emergência da região, como o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, SAMU Mogi Guaçu, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), CETESB, Defesa Civil e Ambipar Gestão Ambiental.

Na quinta-feira, 22 de setembro, os colaboradores da Renovias serão orientados sobre direção defensiva em uma palestra organizada pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

Para encerrar a semana, 21 crianças de 6 e 7 anos da Escola Bilingue Maple Bear, farão uma visita à sede da Renovias. Durante a visita, as crianças terão a oportunidade de conhecer de perto o CCO (Centro de Controle de Operações) e uma das ambulâncias de atendimento. Na sequência, no auditório, as crianças receberão orientações sobre o uso de cadeirinha e do cinto de segurança, sobre não jogar lixo na pista e ainda participarão de uma atividade coletiva em formato de brincadeira sobre como garantir um trânsito mais seguro.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO

19.09 – Café na passarela. 6h30, Rodovia SP-342, Km 175

20.09 – Distribuição de folhetos de orientação para pedestres e coletes refletivos nas bases da PMRv, Km 120 e Km 158

21.09 – Simulado de Acidente com Emergência Química e Múltiplas Vítimas. 9h00, Rodovia SP-340, km 175

22.09 – Palestra sobre direção defensiva (Organização: CIPA). 9h00, auditório da Renovias

23.09 – Visita dos alunos da Escola Bilíngue Maple Bear à sede da Renovias. 9h00, SP-340, km 161.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.

O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.