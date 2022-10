Renovias oferece exames e consulta gratuita para motoristas em Mogi Mirim

Os motoristas que utilizam a rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, SP-340, poderão realizar exames e consulta médica, gratuitamente, na próxima semana por meio da campanha Bate Coração, promovida pela Renovias. O atendimento será realizado de 17 a 21 de outubro, das 8 às 17 horas, no Posto RVM, localizado no km 160 da SP-340, pista Norte (sentido interior), em Mogi Mirim. A iniciativa tem apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Depois de quase três anos suspensa por conta da pandemia, a campanha Bate Coração volta a orientar os motoristas, especialmente caminhoneiros, sobre doenças do coração e conscientizar sobre hábitos saudáveis e segurança no trânsito. “Além da consulta, os participantes poderão realizar exames de eletrocardiograma e teste de glicemia, que auxiliam no diagnóstico de doenças cardíacas e diabetes”, informa o Eli Paulo Colombo Filho, médico da Concessionária e coordenador da ação

A expectativa é atender, em média, 100 motoristas por dia durante o período de realização da campanha. Durante o atendimento, a equipe Atendimento Pré-hospitalar da concessionária também realizará a aferição da pressão arterial. Outro serviço oferecido gratuitamente é o corte de cabelo.

Os motoristas receberão ainda cartilha com informações sobre fatores de risco de doenças coronarianas e funcionamento do aparelho circulatório. O material é educativo e contém informações extras, tais como, dicas de alimentação saudável para os caminhoneiros e orientações de ergonomia para evitar dores na coluna.

A cartilha ainda traz um alerta sobre legislação de trânsito e cuidados que os motoristas devem ter, especialmente, ao dirigir caminhões. Confira as principais orientações destinadas aos caminhoneiros:

ü Manter sempre o caminhão regulado, com atenção especial à parte mecânica, elétrica, pneus, estepe, freios, óleo e água do radiador;

ü Aos primeiros sinais de cansaço, o motorista deve estacionar em lugar seguro para descansar. O ideal é realizar paradas regulares a cada duas horas;

ü Não utilizar produtos químicos como anfetaminas para evitar o sono;

ü Paradas no acostamento devem ser realizadas somente em situações de emergência. As paradas devem ser realizadas em postos de serviço;

ü Redobrar a atenção em trechos urbanos, onde é mais comum a presença de pedestres e ciclistas;

ü Respeitar as leis de trânsito e a sinalização nas rodovias, especialmente os limites de velocidade;

ü Nunca tomar bebidas alcoólicas ou remédios que interfiram na capacidade de controlar o caminhão;

ü Manter distância do veículo que segue à frente para evitar colisões traseiras;

ü Nunca utilizar o celular enquanto estiver dirigindo;

ü Sempre testar os freios antes de percorrer trechos em descida;

ü Nunca realizar ultrapassagens perigosas;

ü Usar sempre o cinto de segurança.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia, sete dias por semana. Para acioná-lo, basta ligar 0800 0559696 ou usar um dos telefones de emergência localizados na malha viária administrada pela Renovias. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.