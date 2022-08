Renovias destina mais de R$ 12 milhões aos municípios através do ISSQN em 2022

A Renovias, que integra o programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, destinou – somente no primeiro semestre de 2022 – R$ 12,5 milhões aos 15 municípios integrantes da malha viária da concessionária, através do recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Os recursos são destinados aos cofres municipais e contribuem com a arrecadação das cidades da região, tornando possível o investimento em infraestrutura urbana ou outras demandas locais, para investimentos como, por exemplo, saúde, educação, cultura, turismo, dentre outras.

Casa Branca é a cidade que mais recebeu o repasse, com pouco mais de R$ 2,7 milhões no primeiro semestre deste ano. Na sequência, vem Mogi Guaçu (R$ 1,7 milhões), Mococa (R$ 1,4 milhões) e Mogi Mirim (R$ 1,2 milhões). O valor do repasse considera a extensão do trecho das rodovias em cada município.

“Além dos investimentos sociais que a Renovias faz nas cidades que integram nossa malha viária, os repasses de ISS contribuem com as comunidades, fazendo com que a economia seja aquecida, gerando empregos e oportunidades”, destaca o presidente da concessionária, Rogério Cezar Bahú.

