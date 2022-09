Renovação Carismática Católica prepara grande evento para novembro em Mogi Guaçu

Em novembro, a cidade receberá um dos maiores e mais tradicionais eventos católicos da região. O Aviva 2022 é uma junção de dois eventos, sendo o encontro de Jovens PHN (Por Hoje Não vou mais pecar) e o 35º Cenáculo. Está sendo organizado pelo núcleo de coordenação da Renovação Carismática Católica de Mogi Guaçu (Igreja Católica Apostólica Romana – Diocese de São João da Boa Vista).

O evento contará com Santa Missa de abertura e encerramento, pregação, adoração ao Santíssimo Sacramento, oração, louvor, atendimento de oração e confissão para que todos os participantes possam desfrutar com muita alegria e viverem uma grande experiência do amor de Deus.

Na edição de 2022, o evento vem cheio de novidades e já conta com a presença de vários convidados, dentre eles: Padre Moisés Barbosa (Paróquia Santo André – Mogi Guaçu), Padre José Ricardo Costa (Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Mogi Guaçu), Pe. Anderson Daniel Lopes (Paróquia Santa Edwiges – Mogi Guaçu), Pe. Denis Moscardi (Paróquia Santo Expedito – Mogi Guaçu), Sheila Fortunato (Missão Romanos 5), Ailton e Banda Nova Face (Diocese de Osasco), Mônica Gavazani Pereira (Coordenadora da RCC – Diocese de São da Boa Vista), Pe. Mario Adorno (Paróquia Nossa Senhora do Desterro – Casa Branca), Ministério Peregrino (Mogi Guaçu) e Huanderson Leite (Comunidade Ruah Adonai).

Dentre todas as atrações, teremos um show com a Banda Vida Reluz que relembrará as mais lindas canções da Igreja Católica. O evento contará também com a presença do Dunga (pregador, cantor e compositor e apresentador do programa Batismo de Fogo com Pe. Marcelo Rossi na TV Rede Vida).

O evento será realizado nos dias 12 e 13 de novembro, nas dependências internas do Ginásio de Esportes Jornalista Ari Marchiori (Rua Cristóvão Colombo, 950 – Vila Paraiso, Mogi Guaçu – SP) e a entrada será totalmente GRATUITA e aberta a todos, independentemente da idade.

Para mais informações acessem as mídias sociais da RCC Mogi Guaçu:

https://www.facebook.com/rccmogiguacusp/

https://www.instagram.com/rccmogiguacu/

WhatsApp (19) 99817 6837