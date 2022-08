Renato Albani apresenta “Me Tornei Quem Eu Mais Temia”, em Mogi Guaçu

Com seu show “ME TORNEI QUEM EU MAIS TEMIA”, o humorista Renato Albani se apresenta ainda este mês, dia 20, sábado, às 21h, no Teatro Tupec. Os ingressos custam entre R$40,00 e R$80,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro (Av. Dos Trabalhadores, 2651) ou no site www.megabilheteria.com . O espetáculo tem classificação etária de 14 anos. Informações pelo site www.teatrogt.com.br







Sobre Renato Albani

Capixaba, 34 anos, radicado em São Paulo, é Engenheiro Eletricista de formação e sem saber começou a fazer comédia na escola, quando seus professores davam a ele os 5 minutos finais de suas aulas para fazer imitações e contar piadas. Se profissionalizou em 2010 quando passou a integrar o grupo Comedia 027, em Vitória, no Espírito Santo e esteve em cartaz por mais de 3 anos semanalmente no bar Mercearia Botequim, além de se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor do estado. Já se apresentou em eventos de empresas como Banestes Seguros, Jr Archievement, Vale, Redbull, Grupo Sá Cavalcante, FAVENI, Lorenge S.A, VIVO, CREA-ES, Civit, PMI-ES, Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e Samsung.

Como roteirista fez a oficina de Roteiro com José Roberto Torero (2014) em Vitória no festival Vitória Cine Vídeo e o curso de roteiro para estórias ficcionais com Thiago Fogaça (2014) em São Paulo. É co-roteirista da peça Na minha tem, na sua tem e na dos outros também em cartaz em Vitória em 2013, fez a supervisão de roteiro do DVD Um gordinho e um violão do humorista Dinho Machado, também supervisão de roteiro da peça Comédia em preto e branco e a cores com os humoristas Dinho Machado e Rodrigo Capella e supervisão de roteiro do mestre de cerimônias e show corporativo do ator Marcelo Serrado.



Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 16 anos de história em 2022 e é considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada em Indaiatuba (interior de São Paulo) pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou, aos poucos, os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, em mais de 50 cidades do interior de São Paulo e em outros 40 municípios pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, a produtora representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.







Serviço



Renato Albani – “Me Tornei Quem Eu Mais Temia”

Gênero: Humor

Data: 20 de agosto (sábado)

Horário: às 21h

Local: Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651, Mogi Guaçu/SP



Classificação: 14 anos



Ingressos: Entre R$ 40,00 e R$ 80,00



Vendas: nas bilheterias do teatro e no www.megabilheteria.com

Informações: www.teatrogt.com.br