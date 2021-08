Reincidente, criminoso acaba preso pela GCM com arma de fogo ilegal

Na manhã deste domingo (29), as equipes da Guarda Civil Municipal receberam a informação de um homem portando uma arma de fogo, em um bar localizado no Jardim Califórnia, próximo a Empresa Ingredion.

Os GCMs Lucas e Gisele foram até o local informado e localizaram um revólver calibre 32 com três munições dentro do automóvel do acusado, que inclusive já cumpriu pena pelo mesmo crime e acabou preso novamente.

Vale ressaltar a ilegalidade do armamento que, inclusive, possui sua numeração deteriorada, impossibilita a verificação de sua origem. Considerado crime, o acusado foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde novamente foi autuado e acabou ficando preso a disposição da Justiça.