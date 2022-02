Regularização fundiária é tema de reunião em São Paulo

O secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Schimidt, participou de reunião, na semana passada, em São Paulo, no gabinete do Cidade Legal, na divisão do Departamento da Secretaria de Habitação do Estado, para tratar de assuntos relacionados a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) de Mogi Guaçu.

A primeira se refere a regularização fundiária de 21 unidades do Jardim Damasco e de outras cinco localizadas no Jardim Ypê I. “Em ambos os casos, as famílias já estão habitando as casas e toda a infraestrutura da rede de água, rede de esgoto, rede de energia, iluminação, pavimentação e de guias e sarjetas foram implantadas”, explicou.

Outra pauta foi sobre o andamento de trabalho da regularização fundiária de parcelamento das glebas rurais Davi Pereira e Quinelli, localizadas no Distrito de Martinho Prado Júnior, que passaram a ser denominadas como bairro Vila Esperança. Entre elas está a Rua dos Alagoanos que não possui infraestrutura e, por isso, é uma reinvindicação antiga dos moradores do local.

“Nesta situação, a empresa responsável pelos serviços, a GAB Engenharia, executou as análises preliminares de diagnóstico e, agora, já iniciou com o plano de regularização e de levantamento topográficos”, disse.

O Governo do Estado de São Paulo liberou R$ 80 mil para o processo de regularização fundiária da Rua dos Alagoanos, no Distrito de Martinho Prado Júnior, inclusive, para os custos para elaboração do projeto de estudos.