Região dos Ypês tem mutirão contra à dengue neste sábado, dia 14 de maio

São 200 pessoas engajadas no mutirão de combate à dengue que será realizado neste sábado, dia 14 de maio. O Dia D será feito na região dos Ypês, que concentra um número expressivo de casos confirmados da doença. Do total de 1.237 casos positivos, 347 são desta área.

“Ao longo da semana fizemos algumas ações na região dos Ypês por conta dos casos positivos de dengue e os moradores estão sendo avisados sobre a realização do mutirão. Nossa principal meta é eliminar tudo o que pode servir de local para o criadouro do mosquito Aedes aegypti desenvolver”, comentou a bióloga da Vigilância Epidemiológica, Cristiana Monteiro Ferraz.

Durante o Dia D, os servidores e voluntários vão percorrer as ruas dos Ypês I, II, III, IV, VI e VII e o Jardim Santa Marta. São 17 equipes com nove integrantes cada. A partir das 8h, eles vão iniciar as visitas às residências para orientação e vistoria dos quintais. Se houver o que eliminar, os moradores serão orientados e o material será deixado nas calçadas para a recolha. Caminhões da Secretaria de Serviços Municipais vão fazer o serviço de remoção do entulho.

“Cada equipe vai percorrer oito quadras e o trabalho de vistoria deve ser feito até meio-dia. Todo material será colocado nas calçadas para a coleta posterior. Nosso pedido é para que a população participe desse momento e nos ajude a eliminar tudo o que pode acumular água e virar local para o criadouro”, destacou Cristiana ao informar que as equipes estarão identificadas com um adesivo da campanha contra à dengue. “Se houver alguma dúvida, haverá uma equipe no 3811-7030 para tirar as dúvidas da população”.

Além de servidores municipais, o Dia D contará com a participação de estudantes da UniMogi, bolsistas do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), alunos do Senac, funcionários do Consórcio Intermunicipal “CEMMIL” Saneamento Ambiental e atiradores do Tiro de Guerra.