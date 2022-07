Reforma: quadra do ginásio do Camacho começa a receber melhorias

Depois da quadra poliesportiva do ginásio municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, a do Ginásio de Esportes José Luiz de Souza Godoy, o Camacho, também receberá melhorias. Os serviços já começaram e são de responsabilidade da empresa NG7 Construções Ltda. O contrato prevê reforma da quadra, do telhado e das instalações elétricas, além de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

“São melhorias esperadas pelos esportistas da cidade há anos. Uma conquista minha ainda quando vereador através da emenda do deputado estadual Barros Munhoz, grande parceiro de Mogi Guaçu. A quadra poliesportiva receberá um novo piso, iluminação eficiente de led, reforma do telhado, além de pintura do ginásio. Tudo isso fruto de um trabalho sério que resulta em melhorias por toda a cidade”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Além das melhorias previstas em contrato, equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vão promover outros serviços, como pintura e nova iluminação. “Temos feito melhorias nos nossos centros esportivos numa ação integrada com diversas Secretarias Municipais com o objetivo de não só melhorar os espaços como também manter uma manutenção desses espaços”, reforçou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael Godoy Locatelli.

A empresa NG7 Construções Ltda foi a vencedora dos dois processos licitatórios. O primeiro contempla a reforma do piso da quadra. O valor é de R$ 248.272,01, sendo R$ 260 mil de emenda do deputado Barros Munhoz. Os recursos foram conquistados pelo prefeito quando ele era vereador. “Já há alguns anos a quadra do Camacho apresenta um piso totalmente irregular e um telhado com vazamento e que bom que, agora, vamos entregar essa importante obra nesse espaço tradicional da cidade”, destacou o prefeito.

O outro contrato, no valor de pouco mais de R$ 348.896,61, prevê a reforma do telhado, das instalações elétricas e do SPDA. São recursos próprios do município. “O projeto prevê um piso pré-moldado e teremos um modelo mais moderno, sendo o piso modelar indoor. O telhado ganhará uma manta e sofrerá reparos em sua estrutura e não teremos mais vazamentos aqui dentro”, disse o secretário municipal de Esporte.