Reforma do Posto de Saúde do Guaçu Mirim entra na fase de acabamentos

A reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Guaçu Mirim entrou em sua fase final. A obra está no estágio de acabamento, com previsão de entrega em até 60 dias.

O prédio foi fechado para que a reforma pudesse ser feita. Provisoriamente, a UBS do Guaçu Mirim funciona em imóvel locado pela Secretaria de Saúde à Rua Domingos Sínico, 181, no Jardim Guaçu Mirim.

Estão sendo investidos R$ 660.843,14 para a modernização da UBS “Neuza Thomann Caveanha”. O prédio da UBS apresentava problemas estruturais, com trincas nas paredes, e necessitava de outros reparos.

Por isso, dentro da planilha de serviços, houve a troca de telhado, substituição de portas e janelas, reparos na estrutura, instalação de grades de segurança, troca de piso e pintura, dentre outros serviços. Instalações elétricas e hidráulicas foram refeitas.

O valor investido faz parte de um recurso transferido pelo Ministério da Saúde para readequações da estrutura física da saúde do Município. As obras estão sendo executadas pela DJR Oliveira, que venceu o processo licitatório.