Reforma de prédio do Caic entra na reta final e 736 alunos da Emef retornam às aulas na unidade

Nesta segunda-feira, 17 de outubro, os serviços de reforma e readequação do espaço físico do Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic), no Jardim Santa Terezinha II, entraram na fase final de obras. Para a conclusão do serviço no complexo de três prédios, restam a pintura do espaço, a colocação de condutores para descida de água e detalhes de acabamento em geral. O trabalho é realizado pela empresa JRBM Engenharia e conta com supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Também nesta segunda-feira, os 735 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Isaura Ana de Freitas Campos da unidade retornaram com as aulas presenciais no local. Até então, os estudantes do 6º ao 9º estavam cumprindo a grade curricular em salas de aula no prédio das Faculdades Integradas Maria Imaculada (Fimi), no Centro.

Iniciada em 2021, a reforma do Centro de Atendimento Integral à Criança está orçada em R$ 2.871.249,85 e é executada com recursos próprios da Administração Municipal. Entre os serviços concluídos, até o momento, encontram-se a construção de duas novas caixas d´água com capacidade de armazenamento de 40 mil litros cada uma e colocação de novo telhado na escola inteira, com tela de proteção para evitar a entrada de pássaros.

Também está concluída a reforma da cozinha da escola que, agora, está com novo piso, revestimento, encanamento e seis novas janelas de blindex para dar mais claridade e arejamento ao ambiente, assim como todo o serviço geral do sistema de combate a incêndios. O trabalho incluiu ainda a colocação de grades de segurança nas janelas das salas de aula do 2º andar do prédio, além de disposição de outra tela de proteção sobre a quadra poliesportiva da unidade.

Escola

O Caic abriga várias unidades de ensino dentro de seu complexo, com prédios separados dentro da mesma área. Desta forma, o espaço que demandou menor reforma ficou pronto antes dos demais. Por isso, somente os 165 alunos matriculados na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Francisco Martinho Miranda Filho permaneceram com as aulas na unidade. Já as crianças dos Centros de Educação Infantil (CEIs) foram remanejados para os CEIs dos Jardins Chaparral, Santa Terezinha e Pansani. O retorno deles, cerca de 110 estudantes, acontece no próximo ano.