Reforma da quadra do ginásio do Camacho está em fase final de conclusão

Faltam poucos detalhes para que a quadra do Ginásio de Esportes José Luiz de Souza Godoy, o Camacho, seja entregue para uso de toda a população. O local passa por reformas desde setembro e nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, o prefeito Rodrigo Falsetti vistoriou as obras ao lado do secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), Raphael Godoy Locatelli. Vale lembrar que, recentemente, a Prefeitura concluiu a reforma da quadra poliesportiva do ginásio municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

Os serviços são de responsabilidade da empresa NG7 Construções Ltda e o contrato prevê reforma da quadra, do telhado e das instalações elétricas, além de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). “Investimentos importantes que conquistei como vereador junto ao deputado Barros Munhoz. Um piso moderno e novo, iluminação de Led, reforma no telhado e novas tabelas. Dia 22 de novembro iremos inaugurar a quadra com as finais da Maratona Esportiva Guaçuana na modalidade vôlei”, contou o chefe do Executivo.

Além das melhorias previstas em contrato, equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer já promoveram outros serviços, como pintura e nova iluminação. “Temos feito melhorias nos nossos centros esportivos numa ação integrada com diversas Secretarias Municipais com o objetivo de não só melhorar os espaços como também manter uma manutenção desses espaços”, reforçou o secretário municipal de Esporte e Lazer.

A empresa NG7 Construções Ltda foi a vencedora dos dois processos licitatórios. O primeiro contempla a reforma do piso da quadra. O valor é de R$ 248.272,01, sendo R$ 260 mil de emenda do deputado Barros Munhoz. Os recursos foram conquistados pelo prefeito quando ele era vereador. O outro contrato, no valor de pouco mais de R$ 348.896,61, prevê a reforma do telhado, das instalações elétricas e do SPDA. São recursos próprios do município.

“O projeto prevê um piso pré-moldado e teremos um modelo mais moderno, sendo o piso modelar indoor. O telhado ganhará uma manta e sofrerá reparos em sua estrutura e não teremos mais vazamentos aqui dentro”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer.

Outras melhorias

A Prefeitura também irá iniciar a reforma dos vestiários e do túnel do estádio municipal Alexandre Augusto Camacho. O projeto incluiu a reforma dos vestiários dos jogadores e dos árbitros e ainda das salas de antidoping e depósito. Neste setor serão colocados novos materiais, como alvenaria, piso, revestimento de parede, forro de PVC no teto, além de novas portas e janelas.

Na parte da reforma do túnel com extensão de 33 metros lineares será feita a regularização do piso, pintura das paredes, cobertura do teto com chapa de policarbonato e toda a reestruturação hidráulica e elétrica.