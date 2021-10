Redutores de velocidade são instalados para liberação de vias

A Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou a instalação de redutores de velocidade nas Avenidas Clara Lanzi e Alíbio Caveanha. Com isso, a pasta entra na reta final com os serviços de sinalização nas vias.

Após a conclusão dos trabalhos, a SOM fará a liberação do trânsito na Avenida Alíbio Caveanha, o que pode acontecer num prazo de 10 a 15 dias dependendo das condições do tempo. A via também recebeu iluminação de solo.

Nesta semana, a aplicação de asfalto sob os abrigos dos pontos de ônibus também começou a ser feita. Os assentos nos bancos também serão instalados. Os pontos tiveram que ser realocados e os recuos (baias) ao longo Alíbio Caveanha servirão de estacionamento.

O secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno, ressaltou que a Avenida Alíbio Caveanha não será exclusiva ao trânsito de ônibus, pois apenas duas linhas passam pelo local. Por isso, a cidade passará a contar com vias expressas.

“As lombadas visam ajudar na organização do trânsito naquela região. Ainda estamos estudando algumas mudanças e testes poderão ser feitos após a abertura das vias. Os carros não poderão estacionar na via expressa e placas serão instaladas para alertar o motorista. Somente após a finalização de toda a sinalização é que o trânsito será liberado”, explicou o secretário.