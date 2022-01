Rede municipal de Mogi Guaçu volta às aulas na próxima segunda-feira

Os 17 mil alunos da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu voltam às salas de aula na próxima segunda-feira, 31 de janeiro. A Secretaria Municipal de Educação segue as orientações do Governo do Estado de São Paulo, que determinou a obrigatoriedade da retomada presencial – formato suspenso há mais de um ano e meio em função da pandemia.

O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, explica que cada Estado do Brasil decidiu quanto ao formato a ser adotado pela sua rede de ensino e, por isso, não haverá aulas remotas ou de ensino híbrido. “Os alunos terão que comparecer às aulas todos os dias para cumprirem regularmente o ano letivo de 2022”, comentou.

No entanto, ele destacou que estudantes com deficiências ou comorbidades terão a possibilidade de estudar em casa. “Para isso, os pais ou responsáveis devem retirar o material didático na secretaria da unidade escolar em que o filho estuda”, disse.

Segundo Paliari, este é um momento importante, depois de um período difícil imposto pelo enfrentamento à Covid-19. “Após quase dois anos de aulas remotas, os estudantes voltarão a frequentar os bancos escolares e, assim, conviver novamente com os colegas, professores e funcionários das escolas”, falou.

Desde o início do mês de janeiro, a pasta já vem se organizando para o retorno das aulas presenciais e os professores, funcionários e alunos das 25 Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), 32 Emeis (Escolas Municipais de Ensino Infantil) e 21 CEIs (Centros de Educação Infantil), terão que respeitar as regras de prevenção.

“Todos os protocolos sanitários de combate à doença serão seguidos, com o uso de máscaras, álcool em gel e higienização frequente dos ambientes escolares com água, álcool e cloro. O trabalho de higienização está sendo realizado pelos servidores de cada uma das escolas”, contou.

Manutenção

Também continuam sendo realizados os serviços de roçagem, de limpeza, higienização de caixas d’água e pintura das escolas. Este trabalho deve ser concluído até o final de fevereiro. Ao todo, 80 prédios receberão as ações de manutenção.