Recenseadores do IBGE visitam propriedades rurais para finalizar coleta de informações

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) continua com o trabalho de coleta de dados do Censo Demográfico 2022. Em Mogi Guaçu, a equipe de recenseadores chegou à Zona Rural, onde visita as propriedades para as entrevistas com os moradores.

A coleta de dados começou no último dia 1º de agosto e sofreu atrasos, porque os recenseadores têm enfrentado recusas da população em responder à pesquisa, além das ausências. O percentual de setores concluídos é de 62,1% em Mogi Guaçu, sendo 35,2% em andamento. O trabalho é realizado em todos os municípios brasileiros.

Além da contagem da população, o Censo Demográfico busca conhecer as principais características de seus habitantes e dos domicílios em que residem. A pesquisa tem caráter obrigatório e confidencial. A meta é fornecer um retrato detalhado de vários aspectos da população brasileira, como educação, saúde, moradia, trabalho e condições de vida.

Em Mogi Guaçu, a coleta dos dados é feita por mais de 130 recenseadores. O município foi dividido em 290 setores, incluindo a Zona Rural e o Distrito de Martinho Prado Júnior. A estimativa é de que a coleta de dados se estenda até o início de dezembro. Há dois questionários para serem aplicados, um deles com 22 perguntas e outro com 77, sendo este último por amostragem, ou seja, não será aplicado em todos as residências.

O questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet. Agentes da Central de Atendimento ao Censo (0800 721 8181) responderão dúvidas, prestarão auxílio conceitual e operacional no preenchimento do questionário via internet e, mediante autorização, poderão preencher o questionário em entrevista.

A população pode confirmar a identidade dos recenseadores e dos agentes de pesquisa do IBGE pelo 0800 721 8181 ou diretamente pelo site Respondendo ao IBGE. O crachá do recenseador tem foto, número da identidade (RG) e um QRCode que também permite acesso à página oficial do IBGE com dados do recenseador.

Os recenseadores atuam uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. Para registro das informações, os recenseadores utilizam o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), semelhante a um smartphone, na cor azul. Em Mogi Guaçu, a equipe mantém atendimento em uma sala cedida pelo Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP), no Imóvel Pedregulhal.