Recapeamento de seis ruas é concluído entorno do Fórum, Câmara e Prefeitura

A Construtora Scala Guaçu finalizou o recapeamento asfáltico em seis ruas no Morro do Ouro. Os serviços foram concluídos no final de semana nas Ruas José Colombo, Henrique Coppi, Dorival Bueno, Elzio Damião e Ângelo Bombo, além de um trecho da Avenida Marechal Castelo Branco.

O investimento foi de R$ 556.439,00, sendo R$ 500 mil obtidos por meio de emenda impositiva do deputado estadual Barros Munhoz, com contrapartida do município. “Um trabalho importante feito nesse final de ano em uma região bastante frequentada pela população e que fazia bastante tempo que não recebia um cuidado como o que foi feito agora”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Após a conclusão do recapeamento, equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) executou ainda no domingo, 19 de dezembro, toda a sinalização de solo e demarcação das vagas de estacionamento na região do Paço Municipal, Câmara e Fórum. “Até o fim do nosso mandato nós vamos recuperar o maior número de ruas e avenidas. Temos investimentos previstos para o início do ano e já em andamento a recuperação de 15 ruas. Além disso, temos recursos conquistados que serão usados para o recapeamento das ruas”, destacou o chefe do Executivo.

A licitação citada pelo prefeito é a que foi vencida pela construtora Scala Guaçu e prevê o recapeamento de 15 vias em diversas regiões da cidade: Rua Atibaia, Rua Bragança Paulista, Rua Dr. Silvio de Camargo, Rua Santo Antônio do Jardim, Rua dos Operários, Avenida Dom Pedro I, Rua Jacyra S. Lithordi, Rua Antenor Gomes de Oliveira, Avenida Brasil, Avenida Júlio Xavier da Silva, Rua Antenor de Freitas, Rua João Antunes de Lima Junior, Avenida Melvin Jones, Rua Minas Gerais e Rua Luiz Martini.

O valor do contrato é de R$ 4.173.993,13, provenientes de recursos próprios. São 11 ruas e quatro avenidas. O serviço foi iniciado pela Avenida Brasil e será retomado após o retorno do recesso da empresa.