Recape avança para o Jardim Itamaraty

A construtora Simoso, vencedora do processo licitatório, iniciou nesta quarta-feira, dia 30 de março, os serviços de recapeamento na Avenida Papa João Paulo I, no Jardim Itamaraty. Para a realização da melhoria, o município recebeu o valor de R$ 200 mil por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Professor Walter Vicioni.

“Iniciamos hoje mais uma importante etapa de nosso programa de recuperação asfáltica. Desta vez, na Avenida Papa João Paulo I, no Jardim Itamaraty, e sua continuação, a Rua Professor Armando dos Santos. Temos buscado investimentos e encontrado soluções para, dia a dia, reduzirmos a buraqueira acumulada em anos pela falta de atenção às nossas ruas e avenidas”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O chefe do Executivo destacou o trabalho feito em parceria com a Câmara Municipal. “É um trabalho feito em parceria com os vereadores, que têm apontado regiões com os maiores problemas. A João Paulo I, por exemplo, foi indicada pelo vereador presidente Guilherme da Farmácia que através do Deputado Walter Vicioni conquistou a emenda parlamentar para execução desta melhoria”.

Outros processos licitatórios estão em andamento e os serviços serão iniciados após a homologação da empresa vencedora. Um deles prevê serviços de infraestrutura urbana no Distrito Industrial João Batista Caruso. Nesse caso, a Rua Leopoldo Campos Pedrini receberá melhorias. São R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e contrapartida do município. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz.

Outra licitação que está em fase de conclusão é referente à execução de infraestrutura urbana na Avenida Emília Marchi Martini. O convênio estadual para esta melhoria, no valor de R$ 100 mil, foi confirmado por conta da emenda do deputado estadual Alex Madureira. O restante do valor será gasto com dinheiro do tesouro.

Outro processo prevê execução de infraestrutura na Rua Ângelo Armani de Oliveira e na Travessa Clarice Cardoso, no Parque Real, além da Avenida Basílio Brunheroto, no Jardim Ypê V. Para esse pacote, o investimento previsto é de R$ 615.018,96, sendo R$ 500 mil de convênio por intermédio do deputado estadual Cauê Macris.

Todos os serviços em andamento são acompanhados pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).