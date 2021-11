Raio-x digital da UPA do Jd. Novo traz agilidade nos atendimentos

Já entrou em operação o novo aparelho de raio-x na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo, na Zona Norte, antigo PPA. O equipamento digital de última geração traz inúmeros benefícios como, por exemplo, agilidade no atendimento e a melhoria na qualidade dos exames.

A troca do raio-x foi possível devido a um novo contrato de locação feito pela superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. O contrato também prevê dois aparelhos fixos e um portátil no HM, na Zona Sul, e um na UPA, no Jardim Santa Marta.

“O novo aparelho de raio-x está atendendo os pacientes da UPA da Zona Norte e vamos ter um ganho muito significativo com esse novo equipamento, como mais agilidade. Isso sem falar que o resultado poderá ser acessado em toda a rede municipal”, comentou o superintendente do HM, Wagner Cezaroni.

Segundo Cezaroni, mais de 50 exames de raio-x, em média, são realizados por dia na UPA da Zona Norte. Sobre a instalação do mesmo equipamento da UPA do Jardim Santa Marta, o superintendente ressaltou que a empresa responsável está fazendo as adaptações elétricas para a instalação definitiva. O mesmo será feito no Hospital Municipal.

“Teremos novos equipamentos no Hospital Municipal e nas das UPAs, lembrando que a instalação na UPA do Jardim Santa Marta ocorre pela primeira vez desde que a unidade foi inaugurada”, ressaltou.