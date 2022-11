Radares e lombadas eletrônicas começam a flagrar motoristas infratores a partir do dia 15

Encerrada a fase de testes, os motoristas que desrespeitarem os limites de velocidade das vias ou o avanço semafórico serão multados após o dia 15 de novembro. No total, são 20 equipamentos que passam a monitorar as principais vias da cidade, principalmente as que apresentam índices de acidentes.

O monitoramento tem por objetivo garantir a segurança dos motoristas e pedestres, além de conter a velocidade dos condutores. “O objetivo da fiscalização eletrônica não é multar, mas, sim, promover a segurança viária, prevenindo a ocorrência de acidente e salvando vidas”, comentou o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel. “Já comunicando previamente o início da operação para que sejamos transparentes sobre o funcionamento”.

O contrato com a empresa prevê locação, instalação, operação e manutenção de equipamento fixo de controle de velocidade, de controle de restrição veicular, de equipamento fixo com registrador de velocidade, avanço semafórico e parada sobre a faixa, além do sistema integrado para gerenciamento de imagens e processamento das informações geradas.

A Secretaria Municipal Obras e Mobilidade (SOM) acompanhou toda a fase de instalação e de testes dos novos equipamentos. Toda a sinalização informando o motorista sobre o monitoramento eletrônico também já foi concluída.

DESCRIÇÃO

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO

QUANT. DE FAIXAS

VELOC.



Locação, instalação, operação e manutenção de Equipamento Fixo de Controle de Velocidade com LAP – método não intrusivo

Rua José de Alvarenga, próximo ao n° 376

02

60 Km/h

Avenida Suécia, oposto ao n° 2.058

02

60 Km/h

Avenida Suécia, próximo ao n° 2.058

02

60 Km/h

Av. Pres. Tancredo A. Neves, próximo ao n° 1.775

03

60 Km/h

Av. Pres. Tancredo A. Neves, oposto ao n°1.415

03

60 Km/h

TOTAL DE FAIXA

12

Locação, instalação, operação e manutenção de Equipamento Fixo de Controle de Velocidade com LAP – método intrusivo

Av. Pref. Nico Lanzi, próximo ao n° 2.400

02

60 Km/h

Av. Pref. Nico Lanzi, próximo ao n° 1.491

02

60 Km/h

Av. Brasil, próximo à R. Francisco F. de G. Bueno

03

60 Km/h

Av. Brasil, próximo à 600m da Av. Paula Amorim

02

60 Km/h

Av. Mogi Mirim, próximo ao n° 2.591

03

60 Km/h



TOTAL DE FAIXA

12



Locação, instalação, operação e manutenção de Equipamento Fixo Híbrido com Registrador de Velocidade, Avanço Semafórico e parada

Av. Emília Marchi Martini x Av. dos Trabalhadores

02

60 Km/h

Rua XV de Novembro x Rua João da Rocha Franco

02

TOTAL DE FAIXA

4



Locação, instalação, operação e manutenção de Equipamento ostensivo Registrador de Velocidade com display, método intrusivo

Av. Pres. Tancredo de A. Neves, próximo ao n° 1.950

02

60 Km/h

Rua Ulisses Leme, próximo ao n° 156

Av. Mogi Mirim, próximo ao n° 1.499

04

60 Km/h

Av. dos Trabalhadores, próxima a antiga estação

04

60 Km/h

Av. Júlio Xavier da Silva, próximo ao n° 353

02

50 Km/h

Av. Nove de Abril, próximo ao n° 279

02

50 Km/h

Av. dos Trabalhadores, próximo ao n° 2.688

02

60 Km/h

Av. Júlio Xavier da Silva, próximo ao n° 640

02

50 Km/h



TOTAL DE FAIXA

18



Locação, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamento Fixo de Controle de Restrição Veicular (SAnMF)

Av. dos Trabalhadores, à 100 metros da Ponte de Ferro Osmar Martini

02

60 Km/h

TOTAL DE FAIXA

48

TOTAL DE EQUIPAMENTOS

20