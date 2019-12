Quitação de débitos com a prefeitura tem descontos especiais até sexta, dia 20

O REFIS (Programa de Regularização Fiscal) 2019 será encerrado na sexta-feira, dia 20, pela Secretaria da Fazenda de Mogi Guaçu. O programa foi iniciado no dia 14 de outubro e é uma ótima oportunidade para o munícipe quitar seus débitos municipais.

O programa facilitará o pagamento de dívidas tributárias vencidas até dia 31 de dezembro de 2018. Nesta segunda etapa, a faixa de desconto será de 80% das multas e 70% de juros moratórios.

Podem ser pagos com estas facilidades débitos pendentes com os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal; Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos); Proguaçu; FEG (Fundação Educacional Guaçuana); CEGEP (Centro Guaçuano de Educação Profissional “Mário Covas”); e Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”.

Para mais informações, ligue 3851-7703 ou 3851-7704.

“FRANCO MONTORO”

O programa é estendido a alunos com dívidas em atraso até 31 de dezembro de 2018, ajuizadas ou não, na Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”. Os estudantes em situação de inadimplência até 31 de dezembro de 2018 podem procurar a Assessoria Jurídica no Campus I, na FEG, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, ou a Secretaria Geral no Campus II do Bairro da Cachoeira de Cima, das 14h às 22h. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3861-1915, da FEG, ou 3861-6606, 3861-6225, 3861-5659 e 9-9927-4910 (WhatsApp), da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”.