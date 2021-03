Quinta e sexta desta semana vão ser feriados

A Prefeitura de Mogi Guaçu alterou a data de um feriado e de um ponto facultativo no município. A decisão foi publicada em decreto na última quinta-feira (25).

O feriado municipal de aniversário da cidade, celebrado no dia 9 de abril, foi alterado para esta quinta-feira, 1º de abril. Já o ponto facultativo do dia do funcionário público, comemorado em 28 de outubro, foi alterado para o dia 29 de outubro.

Agora o feriado de aniversário da cidade foi alterado para a véspera da sexta-feira da paixão, tornando o feriado ainda mais prolongado para os guaçuanos. Com essa medida, a prefeitura espera que a taxa de isolamento social cresça e que o número de casos de Covid-19 diminua.