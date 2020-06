Queda de moto deixa motociclista gravemente ferido

Por volta das 18h15 desta quarta-feira (03), um pedreiro seguia com sua motocicleta modelo Suzuki Yes, pela Avenida Don Pedro, na Vila Paraíso, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle do veículo na esquina com a Rua Mem de Sá e caiu na rua.

O pedreiro sofreu fratura exposta do joelho. Populares acionaram o SAMU, que rapidamente chegou ao local, prestou os primeiros socorros e o levou para a Santa Casa. O homem mora em Mogi Mirim, no Bairro Paraíso da Cachoeira.