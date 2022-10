(Furto no comércio) Quatro ladrões são presos pela GCM durante a madrugada

Uma tentativa de furto assustou os moradores do Jardim Almira durante a madrugada desta quarta-feira (4). Eram cerca de 3h00, quando a GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu uma denúncia de que homens estariam tentando invadir um estabelecimento comercial na Avenida dos Trabalhadores.

Ao chegar no local, os guardas avistaram três suspeitos dentro do local. Os bandidos, ao notarem a chegada da guarda, tentaram fugir, mas um acabou sendo atropelado por um caminhão de pequeno porte e ficou com ferimentos leves. Outro foi capturado pelos guardas e um terceiro conseguiu fugir.

A equipe voltou ao local e encontrou um veículo Citroen C3, que seria utilizado pelos criminosos. Também foram apreendidos um alicate de pressão, um alicate pequeno, três aparelhos celulares, um carregador, uma chave de fenda e uma pochete.

Os dois foram levados ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Norte e, em seguida, foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foram autuados por tentativa de furto qualificado. Os dois marginais são de Campinas e já possuem passagem por furto. Eles seguem detidos.

Outro furto (Chico de Paula)

Ainda nesta madrugada, a GCM atendeu a outro chamado de furto, desta vez na Rua Chico de Paula, na região central da cidade. Segundo o que foi informado, o homem que havia praticado o crime e estaria com as roupas levadas da loja pela Vila Paraíso.

A equipe então se mobilizou até o local e encontrou um rapaz. Após consulta aos dados da polícia, foi constatado que ele era procurado pela Justiça, sendo imediatamente detido pelos GCMs. A Guarda Civil procedeu com a vistoria e encontrou vinte camisetas no local e um RG.

A equipe então identificou e localizou o segundo homem e, com ele, mais 47 camisetas da mesma marca foram encontradas dentro de um saco. Ele também foi detido. O dono da loja foi contatado e confirmou que a sua loja havia sido invadida, tendo a vitrine quebrada. Os dois homens foram levados a CPJ e permanecem a disposição da justiça e os objetos foram devolvidos ao dono.

De acordo com a GCM, os comerciantes da rua Chico de Paula, já há algum tempo, vinham cobrando mais policiamento no local em virtude dos furtos e tentativa de invasão das lojas. A GCM vem procurando atender as demandas, obtendo bons resultados.