Quarteto é preso por receptação de barras de zinco avaliadas em R$ 12 mil

Dois veículos com a traseira rebaixada e trafegando um atrás do outro pela Avenida Suécia, em Mogi Guaçu, chamou a atenção da GCM (Guarda Civil Municipal) e resultou na apreensão de metais, possivelmente furtados de empresa mogimiriana.

Neste sábado (3) quatro homens estavam em VW/Gol e um Vw/Voyage, este último com placas da Cidade de Francisco Morato, da região metropolitana de São Paulo e o motorista demonstrou nervosismo ao ver a viatura do GOC (Grupo de Operações com Cães), e rapidamente fechou os vidros.

Os GCMs Ralph, Tiago e Couto fizeram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado, mas foram localizadas 21 barras de zinco, nos dois veículos.

Em diálogo com os homens, cada um dava uma versão sobre a origem dos metais – que geralmente é utilizado em indústria para formação de subprodutos de corrosão.

Um dos abordados informou que era funcionário de uma empresa de Mogi Mirim , que trabalha com o zinco -.

O GOC entrou em contato com a GCM mogimiriana que confirmou a origem das barras apreendidas.

Diante dos fatos, os quatro homens foram levados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para laudo médico e depois conduzidos à Central de Polícia Judiciária.

O delegado de plantão ratificou o flagrante e autuou os homens pelo crime de receptação, arbitrando fiança no valor de dois salários mínimos. Todos ficaram à disposição da Justiça. A ação contou com apoio dos GCMs Luís e Souza, supervisor Brito GCM Lucas.