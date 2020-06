Quarentena: É possível usufruir de serviços de beleza em casa de forma segura, saiba como

Os serviços de beleza em domicílio foram liberados, mas, será que receber esses profissionais em casa é realmente seguro? Segundo a infectologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, Dra.Fabiana Sinisgalli Romanello, é possível fazer um corte de cabelo ou fazer as unhas de forma segura.

Entre as medidas necessárias para evitar o contágio está em conhecer bem o profissional que você irá receber em sua casa e saber se ele está tomando todo os cuidados para evitar a transmissão. “Sabendo quais são os cuidados do profissional e como ele trabalha podemos evitar disseminação do vírus”, explica a infectologista.

Ao receber o profissional em casa, é indispensável que ele já esteja usando máscara. Retire os sapatos na entrada, desinfecte as mãos e, depois, coloque luvas de vinil e um avental que cubra a maior parte da roupa. “A cada novo cliente, é importante que o profissional higienize e desinfecte todos seus instrumentos de trabalho, como tesouras, pentes e alicates, além de trocar o avental e as luvas. Afinal, a infecção causada pelo novo coronavírus, pode ser transmitido pelo contato”, conclui a médica do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.

Estas medidas não servem só para o profissional de beleza, os clientes também devem tomar todos os cuidados necessários, como usar máscaras durante o atendimento e fazê-lo em um ambiente arejado e com o mínimo de pessoas ao redor. “Todos estes procedimentos podem diminuir a chance de contaminação, sendo assim solicitar a visita desse profissional só deve ocorrer se realmente for necessária, explica a infectologista.