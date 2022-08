Quantas loterias existem no mundo? A resposta vai te surpreender

A loteria é uma maneira bem conhecida e notoriamente popular de ganhar dinheiro rápido. Todos os dias, milhares de jogadores apostam, esperando ganhar um prêmio que os tornará ricos – e essa esperança contagiante afeta milhões de pessoas ao redor do mundo.

Existem aproximadamente 180 loterias no mundo (os EUA são os campeões em número de jogos). Contudo, muitos outros países oferecem loterias para seus próprios cidadãos que esperam ficar ricos.

Normalmente, as loterias são estaduais ou nacionais. Porém, a exceções como na Europa, por exemplo, que tem sua própria loteria que engloba vários de seus países. Se você quiser saber mais sobre loterias em todo o mundo e quais países têm mais loterias, continue lendo.

Como a loteria se espalhou pelo mundo?

A primeira loteria oficial para distribuir prêmios em dinheiro foi realizada em Bruges (Bélgica) em 1466, como forma de ajudar os pobres. Da Europa, o conceito de loteria se expandiu e atingiu pessoas de outros países por meio do comércio e da colonização.

No geral, a loteria tornou-se um aspecto comum e bem conhecido da cultura moderna. No entanto, as loterias também foram alvo de críticas porque muitos as veem como perpetuadoras de ideias irreais.

Alguns afirmam que a publicidade de loteria não deve ser permitida, porque incentiva as pessoas a gastar seu dinheiro enquanto as enganam para que acreditem que suas chances de ganhar muito são maiores do que realmente são.

Apesar dessas alegações, a maioria dos países permite que as loterias façam propagandas e confiam no público para se informar sobre as chances de ganhar.

Como ocorreu a migração para o mundo digital?

Com o tempo, as loterias evoluíram. Em vez da forma original de sorteios de loterias, os jogadores agora têm várias opções. É possível checar os últimos resultados das loterias com apenas alguns cliques e apostar na Mega Sena online facilmente.

Permitir que os jogadores escolham seus números aumentou a popularidade da loteria ao longo dos séculos, dando aos jogadores uma sensação de autonomia, mesmo que suas chances de ganhar não mudassem. Agora, este tipo de loteria é o mais comumente jogado.

A evolução da loteria criou um espaço para todos os tipos de jogadores que desejam ganhar uma fortuna rápida. Atualmente, a loteria é popular em todo o mundo, com jogadores em quase todos os continentes.

Quem são os donos das loterias?

Claramente, com cerca de 180 loterias em todo o mundo, muitos países adotaram o conceito de loterias como uma forma segura de jogar jogos de azar em seus países.

Quando uma pessoa ganha na loteria, o governo recebe uma parte dos lucros por meio de impostos, e as economias locais são estimuladas pela compra de bilhetes.

Embora 180 loterias seja uma quantia grande, é importante lembrar que muitos desses números vêm dos Estados Unidos. Nenhum país chega perto das 46 loterias dos Estados Unidos.

Muitos países com loterias têm apenas uma loteria, e muitas delas pertencem à Associação Mundial de Loterias. A Associação Mundial de Loterias foi formada em 1999 pela combinação da Associação Internacional de Loterias Estaduais e da Associação Internacional de Organizações Toto e Lotto.

No geral, loterias estaduais e organizações de jogos de mais de 80 países participam. Eles listam 144 organizações membros – então, 144 loterias. No entanto, nem todas as loterias fazem parte da Associação Mundial de Loterias.

Essas loterias não são distribuídas uniformemente – a quantidade de loterias em cada país e até continente varia muito e depende da cultura, leis e tradições dos países.

Para fechar

No geral, existem muitas loterias oferecendo inúmeras opções para qualquer apostador de loteria esperançoso. Embora as chances de ganhar na loteria sejam quase sempre pequenas, existem algumas loterias nas quais você pode participar para melhorar suas chances, pois alguns têm chances que são o dobro ou o triplo das chances de suas concorrentes.