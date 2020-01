Qualidade do serviço do Samae é reconhecida pela agência reguladora

A qualidade dos serviços oferecidos pelo Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) é reconhecida pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ.

A avaliação consta em um relatório apresentado pela ARES-PCJ à autarquia de Mogi Guaçu. A ARES-PCJ é um consórcio público de direito público, na forma de associação pública, e tem por objetivo realizar a gestão associada de serviços públicos, plena ou parcialmente, através da delegação das competências municipais de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico.

A ARES-PCJ realizou também pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços de saneamento no município. Em todos os quadros analisados, em apenas um o Samae obteve nota igual à média estipulada pela agência reguladora, que foi no quesito pressão da água: nota 8,2.

Nos demais, a nota do serviço de água de Mogi Guaçu recebeu classificação acima da média. Foram avaliados: atendimento na sede, atendimento telefônico, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, entendimento da conta, leitura e entrega correta da conta, preço da água e do esgoto, pressão da água, qualidade da água, regularidade do fornecimento, resolução imediata dos problemas, gosto da água, cheiro e cor da água e satisfação geral.

Baixe o arquivo e veja todas as notas clicando em Baixar.

Mogi Guaçu apresenta cobertura integral da área urbana com abastecimento de água, através da operação de cerca de 638 km de redes de distribuição, 30 reservatórios e aproximadamente 61.702 ligações de água. Existe hoje também cobertura de 100% de coleta e tratamento de esgoto, com 548 km de rede coletora e 60.397 ligações de esgoto. O superintendente do Samae, Elias Fernandes de Carvalho, atribui esta avaliação positiva aos investimentos constantes da autarquia, seja com recursos próprios ou através de investimentos dos governos do Estado e Federal.